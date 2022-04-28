Речь идет об ударном беспилотном летательном аппарате "Куб-БЛА", сообщает Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Как отмечают российские пропагандисты, преимуществами комплекса является скрытый запуск, высокая точность бомбомета, бесшумность и простота в использовании. Но именно такой "аналоговнет" успешно вчера "дезориентировали" специалисты радиоэлектронной борьбы и несколькими точными выстрелами из стрелкового оружия сбили пехотинцы в Луганской области", - сообщили в Генштабе.

В свою очередь сами воины, улыбаясь, говорят: "Не слушайте роспропаганду, все их "уникальное" вооружение очень хорошо горит, падает и тонет".

Отмечается, что БПЛА такого типа был представлен на международной выставке вооружения в 2019 году, а в марте 2022 года, на Киевщине, российские оккупанты впервые осуществили боевое применение данного беспилотника.

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Добавим, что, согласно данным Генштаба ВСУ, на утро 27 апреля российские захватчики потеряли уже более 200 БПЛА, 185 самолетов и 155 вертолетов.

Также сообщалось, что, по данным британской разведки, Украине удалось сохранить контроль над большей частью своего неба.

В свою очередь Михаил Подоляк спрогнозировал, кто в рф может выступить против Путина.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты могут с новой силой атаковать Украину уже в июне-июле.