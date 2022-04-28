Бойцы ВСУ обезвредили новейший БПЛА оккупантов, который они впервые применили именно на территории Украины.

Речь идет об ударном беспилотном летательном аппарате "Куб-БЛА", сообщает Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Как отмечают российские пропагандисты, преимуществами комплекса является скрытый запуск, высокая точность бомбомета, бесшумность и простота в использовании. Но именно такой "аналоговнет" успешно вчера "дезориентировали" специалисты радиоэлектронной борьбы и несколькими точными выстрелами из стрелкового оружия сбили пехотинцы в Луганской области", - сообщили в Генштабе.

В свою очередь сами воины, улыбаясь, говорят: "Не слушайте роспропаганду, все их "уникальное" вооружение очень хорошо горит, падает и тонет".

Отмечается, что БПЛА такого типа был представлен на международной выставке вооружения в 2019 году, а в марте 2022 года, на Киевщине, российские оккупанты впервые осуществили боевое применение данного беспилотника.

Добавим, что, согласно данным Генштаба ВСУ, на утро 27 апреля российские захватчики потеряли уже более 200 БПЛА, 185 самолетов и 155 вертолетов.

Также сообщалось, что, по данным британской разведки, Украине удалось сохранить контроль над большей частью своего неба.

В свою очередь Михаил Подоляк спрогнозировал, кто в рф может выступить против Путина.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты могут с новой силой атаковать Украину уже в июне-июле.