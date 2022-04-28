Белгородская, Воронежская, Курская области теперь тоже начинают активно изучать такое понятие, как «демилитаризация». Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк
«Как это объяснить? Очень просто. Если вы (русские) решили массово атаковать другую страну, массово убивать там всех подряд, массово давить танками мирных людей, а для обеспечения убийств используете склады в своих областях, то рано или поздно долги придется возвращать. Отсидеться не получится» - говорит Подоляк.
Он подмечает, что разоружение белгородско-воронежских складов убийц – абсолютно естественный, природный процесс. При этом Подоляк добавил, что «карма – штука жестокая».
Подтверждать или опровергать причастность украинской стороны он не стал:
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«Причины разрушения военной инфраструктуры приграничных областей могут быть совершенно различными. Вплоть до… божественного вмешательства в дела грешников» - с долей иронии сообщил Подоляк.
Мы писали, на сегодняшний день в Херсонской области две тысячи заключенных отбывают наказания за тяжкие преступления. Начальница департамента по делам СМИ и связям с общественностью Херсонского городского совета Гаяне Оганесян рассказала, что преступники могут завтра оказаться на улицах города.
"Если служащие пенитенциарной системы сложат свои полномочия, некому будет охранять преступников. Город может проникнуть в хаос, а херсонцы окажутся под двойной опасностью", – сообщила Оганесян.
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