Белгородская, Воронежская, Курская области теперь тоже начинают активно изучать такое понятие, как «демилитаризация». Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал взрывы и пожары на нефтебазах и складах с боеприпасами в нескольких городах рф.

«Как это объяснить? Очень просто. Если вы (русские) решили массово атаковать другую страну, массово убивать там всех подряд, массово давить танками мирных людей, а для обеспечения убийств используете склады в своих областях, то рано или поздно долги придется возвращать. Отсидеться не получится» - говорит Подоляк.

Он подмечает, что разоружение белгородско-воронежских складов убийц – абсолютно естественный, природный процесс. При этом Подоляк добавил, что «карма – штука жестокая».

Подтверждать или опровергать причастность украинской стороны он не стал:

«Причины разрушения военной инфраструктуры приграничных областей могут быть совершенно различными. Вплоть до… божественного вмешательства в дела грешников» - с долей иронии сообщил Подоляк.

Мы писали, на сегодняшний день в Херсонской области две тысячи заключенных отбывают наказания за тяжкие преступления. Начальница департамента по делам СМИ и связям с общественностью Херсонского городского совета Гаяне Оганесян рассказала, что преступники могут завтра оказаться на улицах города.

"Если служащие пенитенциарной системы сложат свои полномочия, некому будет охранять преступников. Город может проникнуть в хаос, а херсонцы окажутся под двойной опасностью", – сообщила Оганесян.

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