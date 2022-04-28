Как пишет Politeka.net, украинцы уже 63-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Пока украинцы отдают жизни на передовой, чтобы победить орков, весь цивилизованный мир помогает Украине. Америка не является исключением, ведь благодаря их разведданным Украина сохраняет ПВО. Но и это не все, ведь ЦРУ занято охраной президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на NBC News, у которого есть источники среди бывших и действующих американских чиновников.

Как отмечено, ЦРУ использует значительные ресурсы, чтобы обеспечить защиту президента. Также управление постоянно консультируется с украинской стороной, чтобы обеспечить безопасность Зеленского во время его поездок.

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