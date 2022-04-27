Как пишет Politeka.net, за пасхальные дни благодаря усилиям украинских защитников, техника русских оккупантов успешно сгорает на наших землях. Об этом информирует СтратКом ВСУ на странице в Фейсбук.

Так, благодаря успешным усилиям воинов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка была ликвидирована техника захватчиков.

«Благодатный огонь сошел на два танка российских военных, две бронированные машины десанта, три минометных расчета, две артиллерийских установки, а также – около двух десятков живой (еще на тот момент) силы.

59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка. Верьте в Вооруженные Силы Украины! Слава Украине!» - сказано в сообщении.

США продолжают предоставлять Украине разведанные по будущим ударам оккупантов. Благодаря этому удается спрятать ПВО и фактически врагу остается только бомбить пустое поле. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на NBC News, у которого есть источники среди бывших и действующих американских чиновников.

Как отмечено, Украина благодаря американцам перебрасывает ПВО почти каждый день.

Напомним, готовились к побегу заранее: СБУ вычислила российскую агентуру в шести областях Украины

Также Politeka сообщала, что бойцы сделали подарок маленьким братьям, которые пожертвовали деньги ВСУ

А еще Politeka писала, что сильные увечья и следы пыток: родители едва смогли опознать сына, которого застрелили оккупанты на Киевщине