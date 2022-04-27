Речь идет об оккупантах, отправленных на перегруппировку после того, как их подразделения потерпели поражение в Украине.

Все больше российских военных начинают бунтовать и отказываются идти на войну в Украине. Об этом стало известно из перехваченного разговора с оккупантом, отрывок которого опубликовали на странице СБУ.

В частности, речь идет об оккупантах, отправленных на перегруппировку после того, как их подразделения потерпели сокрушительное поражение от ВСУ.

«Нас 22 вывели, и наша часть не захотела обратно возвращаться, понял? Типа отказники, понял? Мы остались», – отмечает оккупант. Он рассказал, что в россии возвращаться на войну в Украину отказалась целая военная часть.

«У нас (в полку – прим.) было 60 танков, осталось 10, раз*бали нас... Половина - в плену, половина 200-ые и 300-ые. Когда выводить будут – тоже не поймешь… Говорили 24-го – них*я, уже сказали 26-го – такая же х*йня, и последняя дата, скорее всего, – это 6 мая», - делится мыслями оккупант.

Также на одном из самых горячих направлений урон оккупантам наносят львовские артиллеристы из 80 отдельной десантно-штурмовой бригады. Воины показали несколько фото со своей успешной работой по защите Украины и охотой на российских оккупантов.

Точность расчетов и высокий профессионализм львовских артиллеристов-десантников – наносит противнику значительные потери и деморализует уцелевший личный состав.

Напомним, бойцы сделали подарок маленьким братьям, которые пожертвовали деньги ВСУ.

Как сообщала Politeka, украинские защитники устроили захватчикам "сплошной ад", фото.

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