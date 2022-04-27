Противник проводит наступательную операцию в восточной операционной зоне. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник во время брифинга в Киеве.
Основной целью противника остается установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями, а также обеспечение устойчивости сухопутного коридора с оккупированным Крымом.
«Враг наращивает темпы проведения наступательной операции. Практически на всех направлениях агрессор осуществляет интенсивное огневое воздействие», – рассказал полковник Александр Мотузяник.
Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях, и оккупант готовит дополнительные подразделения для участия в боевых действиях. Также удары продолжаются по военным и гражданским объектам на всей территории Украины.
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Мы писаил, Украина уверенно переходит на НАТОвский калибр. Об этом заявили премьер-министр Скотт Моррисон и министр обороны Австралии Питер Даттон, цитирует Australian Associated Press.
"В связи с тем, что россия усиливает наступление на Донбассе, Австралия предоставит Украине больше тяжелой артиллерии и боеприпасов. В Киев отправят шесть гаубиц М777 калибра 155 миллиметров и боеприпасы на общую сумму 26,7 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Напомним, Там может быть и путин: президента Украины Зеленского пригласили на саммит G20.
Как сообщала Politeka, Добавляют новые цели: оккупанты планируют захват сразу двух сел в Харьковской области.
Также Politeka писала, что Отстройка Украины: люди, потерявшие жилье, смогут сами выбирать, где получить новые дома.