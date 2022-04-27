Как пишет Politeka.net, украинцы уже 63-й день защищают свою землю от российских оккупационных войск. Пока солдаты воюют на фронте, весь цивилизованный мир поддерживает Украину. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал хорошие новости из Евросоюза, записав новое обращение.

Зеленский отметил, что сейчас готовится важное решение Евросоюза. На год будут убраны все квоты и пошлины на украинский экспорт. Президент добавил, что об этом он поговорил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Именно сейчас это позволит сохранить по максимуму экономическую активность в Украине, наше национальное производство", - было отмечено в сообщении Зеленского.

Чуть позже в Офисе Президента сообщили подробно, о чем говорил Зеленский в своем обращении.

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