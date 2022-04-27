Как пишет Politeka.net, украинцы уже 63-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Бой принимают не только легендарные уже бригады, но и новосозданные. Так, бойцы 1-й бригады, которая начала писать свои историю в марте, показали, как ловко справляются с ПТРК "Стугна". Видео было опубликовано на страничке бригады в Фейсбук.
"В очередной раз уничтожена российская техника. Работа первого батальона.
Где-то на Юге Украины ликвидирован вражеский танк и БМП.
ПТРК «Стугна», которые нашей бригаде предоставили КБ "ЛУЧ", в умелых руках ребят из первого батальона продолжают уничтожать технику оккупантов.
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Слава Украине
Смерть оккупантам", - отмечено в публикации.
Украинцы сразу начали комментировать публикацию:
"Вы лучшие. Береги вас Бог. Вы и есть Украина", "Это просто шикарно, четыре единицы техники", "Респект воинам Украины".
Напомним, Россия решила присоединить украинские области, но что-то пошло не так
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