Бойцы первой отдельной бригады показали, как ловко управляются с ПТРК "Стугна", при помощи которого уничтожили танк и БМП орков.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 63-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Бой принимают не только легендарные уже бригады, но и новосозданные. Так, бойцы 1-й бригады, которая начала писать свои историю в марте, показали, как ловко справляются с ПТРК "Стугна". Видео было опубликовано на страничке бригады в Фейсбук.

"В очередной раз уничтожена российская техника. Работа первого батальона.

Где-то на Юге Украины ликвидирован вражеский танк и БМП.

ПТРК «Стугна», которые нашей бригаде предоставили КБ "ЛУЧ", в умелых руках ребят из первого батальона продолжают уничтожать технику оккупантов.

Слава Украине

Смерть оккупантам", - отмечено в публикации.

Украинцы сразу начали комментировать публикацию:



"Вы лучшие. Береги вас Бог. Вы и есть Украина", "Это просто шикарно, четыре единицы техники", "Респект воинам Украины".

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