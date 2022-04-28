Украинские военные двойным попаданием уничтожили вражеские склады боеприпасов в районе временно оккупированных Молодецкого и Великой Александровки в Херсонской области.

Об этом сообщило оперативное командование «Юг».

По словам командования, эффективным ведением боевых действий украинские подразделения сорвали вражескую подготовку к атаке в направлении Николаевки, а в районе Нововоронцовки уничтожили еще беспилотник «Орлан-10».

Всего за сутки 49 оккупантов были ликвидированы, уничтожены 14 единиц техники, среди которых 6 — бронированной, 3 — автомобильной, 3 единицы ракетно-артиллерийского и противовоздушного вооружения, а также техника тыла.

Наращивается напряжение и на юго-западной границе Украины, добавляют в ОК «Юг».

Известно, что генерал-майор СБУ Виктор Ягун не верит в реализацию Кремлем сценария втягивания Приднестровья в войну. Об этом Ягун сказал в эфире проекта FREEДОМ на YouTube-канале "Украина 24".

Россия хочет спровоцировать Приднестровье на враждебные действия и международный конфликт на границе с Украиной. При этом непризнанная республика хочет сохранить нейтралитет. Генерал-майор пояснил, что такой сценарий задуман россией для попытки отвлечь ВСУ.

Напомним, Подоляк предупредил россиян о взрывах и сказал, где они будут.

Как сообщала Politeka, в Германии проголосовали за быстрые поставки тяжелого вооружения в Украину.

Также Politeka писала, что бойцы ВСУ эффектно отработали артиллерией по оккупантам, видео.