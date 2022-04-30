Бойцы 30-й бригады показали, как разобрались с вражеской техникой, которая "любит" обстреливать мирные дома украинцев.

Как пишет Politeka.net, украинцы продолжают защищать свою землю от российских оккупационных войск. И хоть враг понес колоссальные потери, он пытается продолжать войну в Украине. А сегодня, 29 апреля, бойцы 30-й бригады показали, как уничтожают множество вражеской техники, опубликовав видео на своей страничке в Фейсбук.

"Воины 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского после мощного огневого поражения уничтожили несколько единиц техники оккупантов. Среди уничтоженной техники была батарея Ураганов БМ-27, 5 единиц ТЗМ и 2 единицы военной автомобильной техники, а также немало боеприпасов. Куча металла и фейерверков. Как жжет оккупантов 30-ка – дальше в видео", - подписано было видео.

Украинцы сразу начали комментировать публикацию:

"Краасивое", "Спасибо. Господь пусть хранит Вас, наши Защитники", "Это видео можно смотреть сто раз , молодцы".

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