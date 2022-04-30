Стало известно, когда Украина может получить статус кандидата на вступление в Евросоюз после заполнения специального опросника.

Уже буквально через месяц Украина может получить официальный статус кандидата в члены Европейского Союза. Об этом сообщила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире всеукраинского телемарафона.

По ее словам, ожидается, что этот статус Украине могут предоставить уже на следующей встрече лидеров Евросоюза. А она должна состояться в июне.

"Рассчитываем, что, когда члены ЕС снова соберутся, это будет июнь этого года, будет принято решение о предоставлении Украине статуса кандидата. Мы обычно ведем переговоры с разными столицами и говорим о том, что это ускоренная процедура, по которой мы проходим все процессы. Она стала возможной из-за тех изменений, трансформаций, которые мы осуществляли за последние 8 лет, это и был наш путь, собственно, в Европу", – сказала Стефанишина.

Отметим, что ранее специальный опросник для заполнения странам, которые претендуют на членство ЕС, президенту Украины вручила лично президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Не так давно она лично прибыла в Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским.

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