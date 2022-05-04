На админгранице Николаевской и Херсонской областей ВСУ уничтожили пункт управления ВС РФ, три склада с боеприпасами и несколько пунктов сосредоточения живой силы и техники. Об этом сообщило оперативное командование «Юг» в сводке на своей странице в Фейсбук.

«Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 40 огневых задач. Вдоль админграницы Николаевской и Херсонской областей уничтожен пункт управления вражеской армией, 3 склада с боеприпасами, 1 – с горюче-смазочными материалами и несколько пунктов сосредоточения живой силы и техники. Общие потери уточняются», – сообщают украинские защитники.

Известно, что наши бойцы успешно справились с ликвидацией пункта управления оккупантов, уничтожили склад с боеприпасами.

Также силы ПВО уничтожили ударный беспилотник-разведчик «Форпост», который пытался зайти с моря

Также известно, в оккупированном россиянами городе Кременная Луганской области сложилась критическая ситуация. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Он рассказал о том, в каких условиях вынуждены жить жители Кременной, которую ранее оккупировали российские военные.

По словам главы Луганской ОВА, сейчас в городе творится настоящий беспредел и назревает гуманитарная катастрофа.

Напомним, Борис Джонсон объяснил, почему рф не сможет захватить Киев.

Как сообщала Politeka, артиллеристы-десантники устроили "мастер-класс" по уничтожению вражеских танков.

Также Politeka писала, что оккупанты обстреляли людей на автобусной остановке, много жертв.