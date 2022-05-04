На админгранице Николаевской и Херсонской областей ВСУ уничтожили пункт управления ВС РФ, три склада с боеприпасами и несколько пунктов сосредоточения живой силы и техники. Об этом сообщило оперативное командование «Юг» в сводке на своей странице в Фейсбук.
«Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 40 огневых задач. Вдоль админграницы Николаевской и Херсонской областей уничтожен пункт управления вражеской армией, 3 склада с боеприпасами, 1 – с горюче-смазочными материалами и несколько пунктов сосредоточения живой силы и техники. Общие потери уточняются», – сообщают украинские защитники.
Известно, что наши бойцы успешно справились с ликвидацией пункта управления оккупантов, уничтожили склад с боеприпасами.
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