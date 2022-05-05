В рф продолжается скрытая мобилизация оккупантов. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

В настоящее время основное внимание уделяется набору «добровольцев» из числа российских «казаков» Ростовской области и Краснодарского края.

"Для пополнения резервов оккупационных войск РФ продолжает мероприятия скрытой мобилизации. Сейчас основное внимание рашистських агитаторов уделяется набору "добровольцев" из числа российских "казаков" Ростовской области и Краснодарского края. Также в фокусе внимания граждане, которые потеряли работу в результате международных санкций и бывшие военнослужащие, проживающие на территории других постсоветских стран", - заявляют в разведке.

Отмечается, что на Приморском крае также усилена работа по поиску желающих повоевать на стороне оккупантов. Предлагаемая заработная плата "добровольца" – от 200 тыс. рус. Руб.

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