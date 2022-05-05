«Матрос Позинич» загрузило в аннексированном Крыму 27 тысяч тонн зерна из южных областей Украины.

Стало известно, что россияне пытались продать краденое зерно в Египет. В последнее время оккупанты угрожают украинским фермерам, отбирают у них зерно, разрушают хранилища и незаконно вывозят на россию.

Об этом сообщил портал Миротворец со ссылкой на данные трекинговой системы судов MarineTraffic.

Сообщается, судно «Матрос Позинич» загрузило в аннексированном Крыму 27 тысяч тонн зерна из южных областей Украины и направилось в египетский порт Александрия для его продажи. Однако украинские дипломаты приложили все усилия, чтобы помешать ворам сбыть награбленное.

До Египта награбленное не дошло и было направлено в сторону Ливана и Сирии. МИД уже обратился в ливанские и сирийские органы, чтобы они арестовали украденный груз, если российский сухогруз зайдет в их порты.

Также украинские дипломаты помешали россии доставить это зерно в Александрию.

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