Разведка США помогает Украине важными данными для ликвидации командования армии оккупантов. США также предоставили разведывательные данные о российских подразделениях, что позволило украинцам атаковать и устранить многих людей из руководства. Об этом пишет The New York Times.
По словам издания, это является частью секретной помощи администрации Байдена по предоставлению Украине разведывательных данных.
На данный момент числятся ликвидированными 12 российских генералов, и это количество удивило военных аналитиков. США также предоставляют данные по местонахождению часто перемещаемых мобильных штабов российских военных.
Отвечая на вопрос о предоставлении разведданных украинцам, спикер Пентагона Джон Ф. Кирби сказал, что "мы не будем говорить о деталях этой информации". Однако США запрещают себе предоставлять разведывательные данные о высших российских военных лидерах. В частности, это касается русского генерала Герасимова.
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Поэтому удар по Изюму и данные о прибытии Герасимова туда украинские разведчики получали без вмешательства США.
Мы писали, рф достала все свои ракетные запасы, чтобы бомбить украинскую территорию.
До начала вторжения в Украину, количество ракет в рф "воздух-земля" или "земля-земля" оценивалось в 5-7 тысяч. В то же время, эксперты могут не учитывать оружие, которое было снято с вооружения.
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в комментарии Сегодня.
Напомним, Беларусь начала проверку сил реагирования: в британской разведке узнали, есть ли угроза для Украины.
Как Politeka сообщала, россияне пытаются установить контроль над морским сообщением Украины.
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