На данный момент числятся ликвидированными 12 российских генералов, и это количество удивило военных аналитиков.

Разведка США помогает Украине важными данными для ликвидации командования армии оккупантов. США также предоставили разведывательные данные о российских подразделениях, что позволило украинцам атаковать и устранить многих людей из руководства. Об этом пишет The New York Times.

По словам издания, это является частью секретной помощи администрации Байдена по предоставлению Украине разведывательных данных.

На данный момент числятся ликвидированными 12 российских генералов, и это количество удивило военных аналитиков. США также предоставляют данные по местонахождению часто перемещаемых мобильных штабов российских военных.

Отвечая на вопрос о предоставлении разведданных украинцам, спикер Пентагона Джон Ф. Кирби сказал, что "мы не будем говорить о деталях этой информации". Однако США запрещают себе предоставлять разведывательные данные о высших российских военных лидерах. В частности, это касается русского генерала Герасимова.

Поэтому удар по Изюму и данные о прибытии Герасимова туда украинские разведчики получали без вмешательства США.

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