Российские оккупанты пожаловались на своих командиров и мощное сопротивление со сторону ВСУ.

СБУ поделилось новой записью перехваченного разговора российского военного, который рассказал, какие настроения царят в армии оккупантов на Харьковском направлении. Парень разговаривал по телефону с матерью и признался, что жалеет о том, что вообще приехал в Украину.

Оккупант пояснил, что украинские бойцы бьют по противнику изо всех сил, а российское командование запрещает своим военным отступать, несмотря на критическую ситуацию.

«Пацаны уже просто на панике такой, что… По нам е*ашат с минометов, танков, нах*й, а нам даже отходить не разрешают», - пожаловался оккупант.

Женщина пыталась допытаться, находится ли командования рядом с обычными солдатами и можно ли с ним связаться, однако парень пояснил, что командиры отсиживаются в безопасном месте в тылу и не планируют появляться на передовой.

«Я сожалею о том, что сюда поехал. Тут каждый день на счету», - честно признался российский военный.

Его мать в ответ заявила, что ситуация - «просто кошмар».

Напомним, герои ВСУ напомнили, какой вклад в победу делают все украинцы, сильные кадры.

Как сообщала Politeka, Путин начал суетиться из-за санкций, новые подробности переговоров.

Также Politeka писала, что Арестович раскрыл планы российских оккупантов к 9 маю, видео.