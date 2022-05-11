Министерство обороны Беларуси объявило о развертывании «подразделений сил спецоперации» на границе с Украиной.

Как напоминает Politeka.net, в Минобороны Беларуси объяснили, что должны реагировать, так как ВСУ якобы образовали группировки на Южном операционном направлении общей численностью 20 тысяч человек.

«В целях обеспечения безопасности республики Беларусь на Южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях», — говорилось в сообщени.

На данное заявление отреагировал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. В эфире Фейгин Live представитель ОП заверил, что причин для беспокойства нет.

«Не видим никаких признаков подготовки наступления на украинскую территорию. Особого беспокойства нет. Не получилось впервые, выйти во второй раз нет шансов. Ситуация изменилась. Тогда (в феврале – ред.) Киев штурмовали якобы элитные части российских войск. А теперь что - сами (войска Беларуси – ред.) пойдут?" - заявил советник главы ОПУ.

Также Арестович отметил, что в Беларуси находится минимальное количество военных Российской Федерации и нет наступательных групп.

Напомним, ранее в британской разведке заявили, что в мае Беларусь проводит военные учения. Они проходят по обычному графику, однако россия может использовать их для сдерживания украинских войск на севере, не давая им переместиться для битвы за Донбасс.

Напомним также, что сейчас враг обустраивает позиции, пополняет запасы и штурмует сразу в пяти направлениях.

Также сообщалось, что министр Кулеба заговорил о освобождении всей Украины.

Кроме того Politeka.net писала, что враг пытается зажать бойцов ВСУ в кольцо.