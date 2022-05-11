Изначальная сумма помощи была существенно увеличена после обсуждения чиновниками.

Рекордная сумма помощи Украине от США будет предоставлена после того, как законопроект поддержали палата представителей конгресса. Об этом стало известно во время заседания Палаты представителей США.

Почти 40 миллиардов долларов – именно столько выделят США в качестве военной помощи Украине. Закон предусматривает направление средств на военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины.

Отмечается, что документ включает увеличение финансирования полномочий президента до 11 миллиардов долларов. Благодаря этому Байден сможет оперативно подписывать документы по отправке военной техники и оружия из запасов США, что является один из основных способов оперативных поставок Украине военной техники.

Изначально планировалось предоставить 33 миллиарда долларов помощи, но законодатели увеличили сумму для оказания должной военной помощи, а также для решения гуманитарных вопросов.

Мы также писали, ситуация на фронте остается сложной. В американской разведке считают, что война, начатая россией против народа Украины 24 февраля, "зашла в тупик".

Об этом сообщило издание Sky News со ссылкой на слова главы Агентства оборонной разведки США Скотта Беррьера. Он считает, что пока никто не имеет окончательного преимущества на поле боя.