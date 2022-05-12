Под Киевом они были застигнуты врасплох тем, что украинская армия оказала столь яростное сопротивление.

55-летний Марат Габидуллин рассказал, как принимал участие в нескольких заданиях ЧВК в Сирии и на востоке Украине, он воевал с русскими солдатами против Украины и сделал для себя важные выводы. Об этом заявил бывший боец частной российской военной структуры "Вагнер" Марат Габидуллин в интервью Reuters.

По словам Габидуллина, в 2019 году он покинул ЧВК, за несколько месяцев до вторжения оккупантов на наши земли с ним связались вербовщики и предложили новый контракт.

«Под Киевом они были застигнуты врасплох тем, что украинская армия оказала столь яростное сопротивление и что они столкнулись с настоящей армией. Я отказался, сказал им: «Ребята, это ошибка». Я достаточно насмотрелся на них в Сирии, российские военные не принимали непосредственного участия в боевых действиях», — рассказал он.

Он считает, что поражение российских войск в боях за Киев было неизбежным, потому что ранее оккупанты не сталкивались напрямую с сильным врагом, а также не считали вооруженные силы Украины серьезной угрозой.

Оккупанты предполагали, что встретятся максимум с ополченцами, а не с хорошо обученными регулярными войсками.

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