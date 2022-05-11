Об этом в интервью правозащитнику Марку Фейгину рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«В россии смещают руководство Генерального штаба и военных: чистки, смещения и перестановки. По предварительным данным, Герасимов де-факто отстранен, де-юре занимается должность еще. Сейчас решается, давать ему время на исправление или не давать», - рассказал Арестович.

Также был смещен со своей должности командующий российской первой танковой армии – ударного элитного соединения, на которое командование армии рф делало основную ставку на севере Украины. По информации Арестовича, на него завели уголовное дело

Также советник главы ОП сообщил о замене начальника Генерального штаба рф и командующего Центрального военного округа.

По словам Арестовича, все эти перестановки означают очень важную вещь:

«Это означает, что не мы, а именно российское руководство выдало оценку своим военным за проведение операции: «Садитесь – двойка». Дальнейшая их судьба печальна, это уже их проблемы, но важна выдача оценок», - подчеркнул Арестович.

Напомним, как планы путина по захвату Донбасса начали рушиться.

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