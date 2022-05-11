В боях за «Азовсталь» в Мариуполе погиб чемпион Киева по боксу Артем Моша.

Трагичной новостью поделилась на своей странице в Фейсбук мать молодого спортсмена Ирина Егорченко.

Артема не стало 8 мая. Он был одним из тех героев, которые в нечеловеческих условиях и полном окружении защищают последний бастион сопротивления оккупантам в украинском Мариуполе – завод «Азовсталь».

Мать павшего героя уверена, что ее сын ушел достойно, защищая Украину. По ее словам, бог забрал ее сына домой.

«Спасибо всем, кто стоял рядом, молился,постился сражался. Последняя переписка с ним и фото моего героя. Ты был очень хорошим сыном. Увидимся сынок, на небесах. Мама, которая любит и ждёт встречи. Мы увидимся. Спасибо за мирное небо», - эмоционально написала женщина.

В посте она поделилась скриншотом их с Артемом последней переписки.

«Все будет хорошо. Я чувствую. Молитвы помогают, не раз спасали меня», - писал Артем.

Он также добавил, что чувствует, как за него молится весь мир.

Украинцы не смогли пройти мимо горя матери погибшего героя.

«Соболезнуем. Грусть и боль. Очень жаль, что так случилось», «Пытаюсь найти слова поддержки. Мало того, что слов не нахожу, так ещё и буквы расплываются. Все, что могу написать, так это огромнейшее спасибо за сына. Очень много людей были спасены благодаря ему», «Вечная память нашему Герою Артему! Он был ангелом - хранителем, который защищал нас и своей жизнью заплатил за свободу независимой Украины», «Слов нет! Слезы рекой текут! Все что можно сказать: СПАСИБО за сына, за героя!», - пишут люди.

Напомним, в Кремле устали от неудач своей армии, верхушке не поздоровится.

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