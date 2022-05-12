На эту тему в интервью РБК-Украине высказался российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский. По его мнению, сейчас президенту рф путину и его окружению уже очевидно, что у российской армии нет шансов оккупировать территорию всей Украины.
«Оккупация Украины, уничтожение украинского государства, основная цель Путина всю его политическую жизнь, она уже не стоит», - уверен Пионтковский.
Теперь путину придется значительно «поубавить аппетиты», поставив для своей армии планку в виде захвата всего трех областей: Донецкой, Луганской и Херсонской.
«Они понимают, что это максимальная запросная позиция», - считает Пионтковский.
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По его мнению, для достижения этой цели россия может использовать не только военные, но и дипломатические методы. В частности, речь идет о переговорах.
«Терроризируя украинское население своими бомбардировками жилых кварталов и уничтожением инфраструктуры они пытаются заставить руководство пойти на переговоры о территориальном разделе», - заявил эксперт.
Напомним, наемник рассказал, почему поражение оккупантов было неизбежно.
Как сообщала Politeka, эксперт назвал истинную причину заявлений о присоединении Херсонщины к рф.
Также Politeka писала, что в Кремле устали от неудач своей армии, верхушке не поздоровится.