Теперь, когда стало очевидно, что планы владимира путина по захвату Украины не увенчаются успехом, он сосредоточится на другой цели.

На эту тему в интервью РБК-Украине высказался российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский. По его мнению, сейчас президенту рф путину и его окружению уже очевидно, что у российской армии нет шансов оккупировать территорию всей Украины.

«Оккупация Украины, уничтожение украинского государства, основная цель Путина всю его политическую жизнь, она уже не стоит», - уверен Пионтковский.

Теперь путину придется значительно «поубавить аппетиты», поставив для своей армии планку в виде захвата всего трех областей: Донецкой, Луганской и Херсонской.

«Они понимают, что это максимальная запросная позиция», - считает Пионтковский.

По его мнению, для достижения этой цели россия может использовать не только военные, но и дипломатические методы. В частности, речь идет о переговорах.

«Терроризируя украинское население своими бомбардировками жилых кварталов и уничтожением инфраструктуры они пытаются заставить руководство пойти на переговоры о территориальном разделе», - заявил эксперт.

Напомним, наемник рассказал, почему поражение оккупантов было неизбежно.

Как сообщала Politeka, эксперт назвал истинную причину заявлений о присоединении Херсонщины к рф.

Также Politeka писала, что в Кремле устали от неудач своей армии, верхушке не поздоровится.