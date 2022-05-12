В традиционном обращении о ситуации в Украине Британская разведка рассказала о том, как ВСУ продолжают наступательные операции севернее Харькова. Об этом информирует Минобороны Британии в специальной сводке за 12 мая.
Переброска оккупантов на Донбасс сделает подразделения, находящиеся в Харьковской области, уязвимыми для ВСУ:
«Украинские военные продолжают контратаку к северу от Харькова, отбивая несколько городов и сел в направлении российской границы. Из-за отдачи россией приоритета операциям на Донбассе элементы, развернутые в Харьковской области, теперь уязвимы для ВСУ и высокомотивированных украинских контрнаступательных сил», – заявили в британском ведомстве.
Также Минобороны добавляет, несмотря на определенный успех в продвижении оккупационных сил возле Харькова в начале вторжения, сейчас оккупантам приходится выводить части своих сил из этого района для реорганизации и пополнении резервов из-за больших потерть.
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«Вывод российских войск из Харьковской области является молчаливым признанием неспособности россии захватить ключевые украинские города», – заявили в ведомстве.
Ранее Минобороны Британии также сообщало, что рф сильно недооценила возможности сопротивления Украины и ее планирование по удачному для оккупантов сценарию привели к очевидным оперативным ошибкам.
Поэтому путин не смог объявить об ожидаемом военном успехе после вторжения в Украине в часть парада на девятое мая. Весьма вероятно, что план вторжения рф был основан на ошибочном предположении, что она встретит ограниченное сопротивление и сможет быстро окружить и обойти населенные пункты.
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