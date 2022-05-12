Оккупанты сами показали, как выглядит с высоты птичьего полета практически полностью уничтоженная Попасная после их «освобождения».

Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, российские военные практически полностью разбили город. В сети появилось первое видео, на котором можно увидеть масштабы разрушений в городе после его захвата россиянами. На снятых дроном кадрах можно увидеть улицы Попасной, на каждой из которых есть разрушенные и сгоревшие в результате обстрелов дома.

«Все, что осталось от Попасной после прихода оккупантов. Это первое видео, показывающее уровень разрушений после боевых действий в этом городке, имевшем несчастье оказаться на пути у российской орды», - комментируют кадры в сети.

Глава Луганской ОВА Гайдай рассказал о ситуации в городе и во всей Луганской области.

По его словам, сейчас россияне меняют тактику: они полностью разрушают города, а затем заходят в них. Что касается Попасной, то сейчас связи с городом нет.

«С Попасной нет связи, а с тех обрывков информации, которую мы получаем, то известно, что зверствуют оккупанты, просто ищут очень усиленно украинсконастроенных людей, их вывозят в неизвестном направлении, потом связи с ними просто нет. Как обычно – зверства», - сообщил Гайдай.

Он добавил, что из-за того, что они сами разбили город практически полностью, сейчас оккупанты фактически не могут заниматься в Попасной мародерством. По словам Гайдая, город в будуем придется отстраивать заново.

Напомним, рф кинула оккупантов босыми и голодными, на видео показали пленных вояк.

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