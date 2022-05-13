Оккупанты боятся идти на столкновение с украинскими защитниками, поэтому во вражеской армии начали учащаться массовые бунты. Об этом написали СБУ, представив отрывок из перехваченного разговора русских оккупантов.
Чтобы усмирить массовые бунты, командование войск рф также направило в Украину «опытных карателей», среди которых и генерал Мурадов, известен своей жестокостью после командования объединенной группировкой сил России в Сирии.
«Ну, Мурадов, типа, приехал, типа, показательный суд устроил. Потому что никто не хотел ехать вперед дальше… Ну, ротные не хотели везти своих пацанов до смерти. И сами парни были не готовы, и все… Он вчера ротных разъе*ал, показательно там… раздел, руки связал, и бл*дь, они все из карманов повыкладывали, связал им руки, на*уй, все. .и в ПАЗики загрузили и увезли», – рассказывает своему отцу оккупант.
Он также добавил, что даже такие показательные наказания уже не работают, ведь оккупантов все равно потом возвращают домой. Потому и он ждет, когда его отправят «в отпуск». Так как рф не желает признавать, все больше их солдат отказываются воевать на наших землях.
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Также, как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, российские военные практически полностью разбили город. В сети появилось первое видео, на котором можно увидеть масштабы разрушений в городе после его захвата россиянами. На снятых дроном кадрах можно увидеть улицы Попасной, на каждой из которых есть разрушенные и сгоревшие в результате обстрелов дома.
«Все, что осталось от Попасной после прихода оккупантов», - комментируют кадры в сети.
Напомним, рф кинула оккупантов босыми и голодными, на видео показали пленных вояк.
Как сообщала Politeka, в россии не могут обуздать пожары, огонь уничтожил сотни домов.
Также Politeka писала, что озвучены новые проблемы оккупантов из-за наступления на Донбассе.