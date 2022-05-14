Даже на параде «Дня Победы» путин казался «немного нервным», а его обращение было не с позиции силы.

Бывший премьер-министр россии Михаил Касьянов решил рассказать, как уверенность наконец-то пошатнулось у президента россии из-за войны в Украине. Об этом он высказался в интервью изданию DW.

Так, по его словам, путин, возможно, был введен в заблуждение своими генералами относительно состояния войны.

Напомним, Касьянов был первым премьер-министром путина с 2000 по 2004 год, после чего был отправлен в отставку. Он стал ярым противником путина и сейчас живет в изгнании.

Касьянов рассказал, что даже на параде «Дня Победы» путин казался «немного нервным», а его обращение было не с позиции силы.

«Реакция г-на путина и его речь была абсолютно слабой», — сказал Касьянов, добавив, что путин «уже начал понимать, что он проигрывает эту войну».

Также Касьянов поддержал теорию многих аналитиков о том, что ближайшее окружение путина утаивает информацию или не предоставляет ему полной картины состояния войны, опасаясь сообщить плохие новости.

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