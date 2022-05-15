Политолог Виктор Небоженко рассказал, для чего Финляндия и Швеция нужны в НАТО.

Об этом он высказался в интервью Politeka.

"Речь идет о создании угрозы российским проектам на Арктике. Потому что параллельно с принятием Финляндии в НАТО, США передают 62 мощнийших самолета 5-го поколения за 12 млрд. долларов.

Финляндии есть куда потратить эти 12 млрд., но она принимает решение купить самолеты, которые спокойно долетают до Таймыра и Анадыри. А оттуда появляются китайские самолеты, которые долетают до Анадари из Пекина.

Начинается мягкий договорный процесс по разделению России от Арктики между Китаем и Европой - потому что это самый хороший маршрут, который устраивает Европу, США и Китай.

Поэтому дело не в Финляндии, а освоении Арктики. Речь идет о том, что каждый год потепления создает неблагоприятные условия для мировой торговли. Россия всем доказывала, что это их задний двор. И как только Финляндия вступает в НАТО - с этой минуты она имеет право заявлять об освоении Арктики. Все будет очень быстро двигаться", - говорит Виктор Небоженко.

Напомним, оккупанты после потери 250 единиц техники снова собрались форсировать Северский Донец.

Как сообщала Politeka, ВСУ "расколошматили" оккупантов сразу на четырех направлениях, детали триумфа.

Также Politeka писала, что путину посреди ночи вызывали "скорую", состояние резко ухудшилось.