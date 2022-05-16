Украина может победить россию благодаря вооружению, которое находится в ее распоряжении.

Об этом в интервью для интернет-проекта CALIBER рассказал азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде. Он уверен, что Украина выйдет победительницей из этой войны.

«Однозначно можно сказать, что оружие украинской армии, которое победит российскую армию – это противотанковые средства», - уточнил эксперт.

Рустамзаде отметил, что эта война еще до ее начала сопровождалась многочисленным информационным шумом. В нем особенно заметно выделялась точная и прагматичная информация от британских аналитических центров. По словам эксперта один из таких центров – RUSI – точно обрисовал ситуацию, которая наблюдается сейчас.

«Украинская армия имеет шансы именно на суше. Видимо, это понимали все военные, что украинская армия при ее возможностях, они учитывали, что российская армия будет использовать методы классической войны, методы войн старого поколения – конца 80-х - 90х, с массовым привлечением танков», - уточнил Рустамзаде.

Он отметил, что пока западные армии развивались и разрабатывали новейшее вооружение и изменяли тактики боя, россия лишь слегка модернизировала свои вооруженные силы, однако по факту продолжает использовать устаревшую тактику. По словам Рустамзаде, именно это и помогло Украине.

«Самые огромные потери, самый мощный ущерб нанесли противотанковые ракетные средства и обычные гранатометы. Украинские силы специальных операций стали взаимодействовать с территориальной обороной: они устроили войну в засадных коммуникациях», - рассказал эксперт.

По его словам, именно эта «война засад» и стала сильной стороной Украины.

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