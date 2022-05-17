Стало известно о поставках в Украину трех вертолетов Ми-17 из Америки.

Три вертолета Ми-17 из Соединенных Штатов Америки поставили в Украину и выполняют боевые задачи. Об этом сообщил корреспондент американского журнала Foreign Policy Джек Детч.

Стоит отметить что это первые из 11 вертолетов Ми-8 и Ми-17, поставки которых предусмотрены пакетом американской военной помощи на сумму 800 миллионов долларов.

Также по информации журналиста, в Украину уже прибыли 60% из 209 тысяч снарядов для 155-мм гаубиц, которые были обещаны Украине в рамках этого пакета.

Ранее мы сообщали, что советник главы Офиса президента и представитель переговорной группы Михаил Подоляк ответил на предложения некоторых политиков "сохранить лицо россии", отдав ей часть украинских территорий. По словам советника, некоторые западные лидеры хотят завершения войны, а еще просят отдать кремлю часть территорий, чтобы "сохранить лицо россии".

"Некоторые западные политики хотят завершения войны с возможностью для россии сохранить лицо, отдав ей часть территорий, пишет Politico. Сохранить лицо после Бучи и Мариуполя? Удивительная логика, но, если эти политики хотят отдать России часть своих территорий, это дело их избирателей", - написал Подоляк в Twitter.

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Как сообщала Politeka, "После такого, что я повидал, нет…": оккупанты панически бегут домой после массовых потерь на Донбассе.

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