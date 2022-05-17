Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия он сосредоточил на Донецком направлении.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом своде Генштаба ВСУ.

Так, согласно сообщению, на Слобожанском направлении враг сосредотачивает основные усилия на сдерживании наступления подразделений Сил обороны, на Харьковском направлении сосредоточился на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения украинских войск, а на Славянском осуществляет доукомплектование и пополнение потерь, пытается возобновить наступление.

На Лиманском направлении противник вел наступательные действия в районе населенного пункта Дробышево и усиливал группировку войск.

Также сообщается, что на Северодонецком направлении, в районе населенного пункта Сиротино враг понес потери и отошел. На Бахмутском направлении противник вел боевые действия в направлении населенного пункта Выскрива, однако без успеха.

На Авдеевском направлении оккупанты вели боевые действия в направлении населенного пункта Каменка, успеха также не имели.

На Кураховском направлении противник вел наступление в направлении населенного пункта Угледар. Он также был безуспешным.

Тем временем в акватории Черного моря, в районе острова Змеиный, оккупанты ведут подъемно-спасательные работы на месте уничтожения российского десантного катера.

Всего за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях было отбито одиннадцать атак врага, уничтожено пять танков, один зенитно-ракетный комплекс “Тор”, шесть артиллерийских систем, двенадцать единиц боевой бронированной техники и один автомобиль противника.

Напомним, названы возможные сроки начала контрнаступления ВСУ.

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Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты жалуются, что у них забирают выплаты за ранение - новый аудиоперехват.