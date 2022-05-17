Разговор главы Пентагона США Ллойда Остина и министра обороны рф Шойгу не дает почву для переговорного процесса.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью Politeka.

"Этот разговор - чисто обмен мнениями. Второй момент заключается в том, что геополитическая задача этой войны для США - построение нового миропорядка. Задача в геополитическом плане - нанести максимально военное поражение россиянам.

Здесь нет места прекращению огня. Это может только полного военного разгрома российских войск в Украине. Иначе задачи геополитики не будут решены. А если не решены задачи войны, значит война повотрится", - утверждает Жданов.

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