Разговор главы Пентагона США Ллойда Остина и министра обороны рф Шойгу не дает почву для переговорного процесса.
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью Politeka.
"Этот разговор - чисто обмен мнениями. Второй момент заключается в том, что геополитическая задача этой войны для США - построение нового миропорядка. Задача в геополитическом плане - нанести максимально военное поражение россиянам.
Здесь нет места прекращению огня. Это может только полного военного разгрома российских войск в Украине. Иначе задачи геополитики не будут решены. А если не решены задачи войны, значит война повотрится", - утверждает Жданов.
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