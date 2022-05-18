Вся активность оккупантов на Донбассе указывает на подготовку к новому рывку и битве под Северодонецком в Луганской области, которую они пытаются выиграть. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War, или ISW).
По мнению аналитиков Института, оккупанты вцепились в это направление, чтобы завершить захват Луганской области и предотвратить критику российской военной кампании внутри самой россиии.
Уточняется, что в самой россии удивлены отсутствием значительных побед на Донбассе по сравнению с 2014 годом. Именно это удивление перерастает в недовольство.
В ISW отмечают, что побед на Донбассе у россиян действительно немного. Пока оккупанты безуспешно пытались улучшить свои тактические позиции к югу от Изюма, 17 мая украинская артиллерия уничтожила российскую технику в 15 км к северу от города.
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В подготовке к битве за Северодонецк российские войска продолжают мало-помалу продвигаться в Лисичанск с юга и в Бахмут с востока. Также русские войска продвинулись на небольшое расстояние к северу от Попасной, пытаясь выйти на главное сообщение с Северодонецком.
Напомним, в британской разведке выдали новые детали о сорванных планах россии.
Как писала Politeka, враг ведет наступление сразу в пяти направлениях.
Также Politeka писала, что оккупанты после провала изменили тактику, в чем она заключается.