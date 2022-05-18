Раненым «ЛНРовцам» диагностируют остеохондроз и язву, чтобы не платить компенсаций. Об этом информирует Главное управление разведки МО Украины на странице в Фейсбук.

Стало известно, что власти так званой «ЛНР» не планируют выплачивать денежные компенсации семьям, чьи родственники погибли или были ранены во время вторжения в Украину. Для этого медицинские работники всячески уродуют диагнозы раненым. После лечения ранений и контузий воины «ЛНР» получают выписки, в которых указан «остеохондроз», «язва» или другие болезни, не предусматривающие компенсационных выплат.

По этому поводу активно растет недовольство среди населения, несмотря на усиленную пропаганду.

Отметим, пару дней назад также прошли стихийные бунты протеста жен и родственников принудительно «мобилизованных» на войну против Украины. Дело в том, что их близкие направлены командованием совсем в другие направления, а власти отказываются комментировать происходящее.

Мы также писали, артиллерия ВСУ уничтожила командный пункт бригады Черноморского флота. У русских оккупантов большие потери. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.