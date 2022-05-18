Сейчас США словам Кристины Квин (временно поверенной в делах США в Украине) дают сигнал на обсуждение перспективы Украины во вступлении в НАТО.

Об этом заявил советник Офиса Президента Алексей Арестович.

"Квин развеяла один из мифов о НАТО без ПДЧ нельзя вступить. Это ложь. В Альянс можно вступить аж бегом, возможно также иметь ПДЧ 60 лет и не втупить. Госпожа Квин забросила неформальную дискуссию.

Надо понимать, что все будет определено на поле боя. Когда мы побеждаем россию - победитель получит все. И никто не будет спрашивать рф, вступать нам в НАТО или нет. Но готовить к этому Альянс надо заранее.

Понимаете, что может произойти? Когда пойдет снова дискуссия о НАТО, может оказаться что украинские военные перевооружены НАТОвским оружием. У нас есть оперативная совместимость с Альянсом (оружие, боеприпасы, инфраструктура). Что количество и качество боевых контактов между нами тесное. Потому что НАТО осуществляет боевую операцию, когда перебрасывает сюда вооружение.

И фактически боевое братство между Украиной и странами НАТО сейчас ширится так, как между не каждой страной по Альянсу.

Сейчас это на уровне дискуссий. Когда это перейдет в практическую плоскость, то может случиться, что многие хотели предоставить Украине членство НАТО и давно. А это будет другой разговор, потому что, например, странам, которые против, будет очень трудно искать аргументы", - говорит Алексей Арестович.

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