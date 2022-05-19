Об этом представитель министерства обороны США рассказал NYT. По его словам, в Пентагоне заметили, что российская армия спустя почти три месяца войны решила внести коррективы в свою тактику на территории Украины.

Теперь оккупанты стали атаковать более мелкими подразделениями. Если ранее оккупанты шли в атаки группами по несколько сотен солдат, то сейчас стали использоваться армейские роты, насчитывающие от нескольких десятков до сотни солдат.

В Пентагоне отмечают, что это была вынужденная мера в связи с оказываемым ВСУ успешным сопротивлением, а также организационными проблемами в российской армии. Кроме того, такие маленькие подразделения позволяют сократить задачи.

В США отмечают, что такие решение российского военного руководства на прямую указывают на то, что Кремль умерил свои амбиции в отношении Украины.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал новую экстренную продовольственную помощь для Украины в размере 215 млн долларов.

Напомним, снайпер ВСУ раскрыла, в чем главная слабость российской армии.

Как сообщала Politeka, истребитель оккупантов "долетался" в украинском небе, о чем кричал пилот.

Также Politeka писала, что оккупанты истребляют украинцев, которые спасаются от "русского мира".