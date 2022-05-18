У российской армии есть слабое место, которое не может не влиять на ход войны.

Об этом в интервью новостному сайту NV.UA рассказала украинская снайпер Елена Белозерская, которая стоит на страже нашей страны с 2014 года.

Военнослужащая за годы войны хорошо изучила противника. Она отметила, что у российской армии есть как сильные, так и слабые стороны.

Среди преимущества у оккупантов – наличие механизмов воздействия на личный состав для достижения поставленных задач любой ценой.

«По-простому, к солдатам относятся как к пушечному мясу, и они вынуждены принимать это как должное», - пояснила Белозерская.

Однако, существует и другая сторона этой медали – полная неспособность рядовых бойцов принимать самостоятельные решения, отмечает снайпер.

«Слабая сторона — абсолютное отсутствие инициативы у сержантского и младшего офицерского состава. Как следствие — неспособность принимать автономные решения», - пояснила военнослужащая.

Белозерская также рассказала, что переломный момент в этой войне наступит, когда будут сформированы и развернуты новые подразделения, вооруженные оружием от западных партнеров Украины. Снайпер отдельно отметила необходимость использования современной авиации.

«Когда закончится война, не может знать никто. Мое мнение: она продлится еще не меньше года. И закончится, конечно, нашей победой восстановлением контроля над украинскими территориями в международно признанных границах, то есть с Донбассом и Крымом», - подытожила Белозерская.

Напомним, истребитель оккупантов "долетался" в украинском небе, о чем кричал пилот.

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