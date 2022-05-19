Служба безопасности Украины разоблачила крупную схему, по которой чиновники занимались продажей бесплатных бронежилетов для украинских военных. По данным следствия, дельцы пытались незаконно продать более 1 тыс. бронежилетов на общую сумму более 12 млн. грн. Об этом рассказал спикер СБУ Антон Дехтяренко.

Он сообщил, что бронежилеты были сделаны в Украине одной из общественных организаций, и через Черкасскую военную администрацию должны были попасть в руки украинских защитников на передовой. Однако, вместо бесплатной помощи, чиновники пытались продать бронежилеты через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов.

"Благодаря вмешательству СБУ в одной из торговых сетей была изъята часть этой продукции. Она будет передана в ВСУ. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по поиску остальных бронежилетов, а также устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к противоправной схеме", - рассказал Дехтяренко.

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