Об этом рассказал российский солдат, который сдался в плен после разгрома его подразделения. Видео с допроса оккупанта опубликовало Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области.
29-летний российский военнослужащий рассказал, что его подразделение должно было выполнять легкие небоевые задания – копать окопы и принимать звонки от руководства. Однако, командование обмануло своих солдат – их отправили удерживать позиции в районе села Циркуны Харьковской области.
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«Получается, командование нас кинуло. Убежали. Оставили нас с моими сослуживцами вдвоем. Ну, не вдвоем, получается, там 19 человек, остальные убежали. И командование старшее, и товарищ майор. Никто не пришел, никто не помог», - рассказал пленный россиянин.
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По его словам, в плену его «никто не обижает и не бьет. Человеческое отношение заставило россиянина задуматься о настоящей роли его страны в этой войне.
«На территории Украины живут мирные жители. Обычные рабочие люди. Мы, получается, пришли сюда как захватчики, оккупанты. Получается, мы — фашисты здесь», - заявил оккупант.
«Наконец-то оккупанты начали делать правильные выводы. Вам нечего делать на нашей земле! Украина обязательно победит!», - говорится в подписи к видео.
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