Об этом рассказал изданию Mirror профессор Лондонского университетского колледжа Марк Галеотти, который отметился тем, что написал биографию кремлевского диктатора.

Слухи о серьезной болезни путина ходили уже несколько лет, однако в последние месяцы в СМИ все чаще просачиваются уже более детальная информация от российских олигархов и других источников из ближайшего окружения президента рф. Они утверждают, что 69-летний путин проходит курс лечения от ряда болезней, среди которых болезнь Паркинсона и рак. Также была информация о том, что путина готовят к операции.

Галеотти уверен, что все эти заявления небезосновательны. Он считает, что путин не просто болен – его состояние ухудшается, а летальный исход уже близок. По мнению биографа российского президента, дополнительный удар по его состоянию нанесли неудачи российской армии в Украине.

«Время уходит. В октябре ему исполнится 70, и он явно не здоров. Ходят слухи, что у него может быть болезнь Паркинсона, или рак щитовидной железы, или рак крови. Я не врач, но я внимательно наблюдаю за Путиным уже 25 лет и что-то с его здоровьем очень не так», - заявил профессор.

Он заметил конкретные признаки того, что путин резко «сдал».

«Было странно видеть его - человека, сколотившего такой политический капитал, сидящим на праздновании Дня Победы над нацистами в Москве в окружении десяти телохранителей и с одеялом на коленях», - рассказал Галеотти.

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