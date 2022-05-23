Соответствующие кадры появились в херсонских пабликах 23 мая. Как сообщается, российская оккупационная администрация завезла в Херсон пропагандистов для съемки сюжетов о жизни украинцев в «русском мире». Одна из «корреспонденток» решила поговорить с пожилым местным жителем, однако разговор пошел явно не так, как она надеялась.

Так, пенсионер не побоялся на камеру развенчать мифы российской пропаганды о «бандеровцах в Украине». Что еще любопытнее, так это то, что мужчина оказался россиянином по происхождению.

«Захватили эту территорию, на каком основании? Какие здесь "бандеровцы"? Здесь "бандеровцев" нет. Я русский, родился в Якутии, дальше что? И меня здесь убьют», - возмущенно заявил мужчина.

На это корреспондентка, явно не ожидавшая таких слов, заявила, что она хочет показать, чего хотят люди.

«Я хочу жить в Украине», - коротко и ясно ответил мужчина.

Ранее сообщалось, что россия планирует включить Херсонскую область в свой состав, отказавшись от идеи создания отдельной «Херсонской народной республики». Предполагалось, что Кремль устроит очередной фейковый референдум, однако по последним данным, на ближайшее время таких планов нет.

Напомним, российский дипломат при ООН резко осудил путина и ушел в отставку.

Как сообщала Politeka, раскрыт опасный план действий оккупантов на юго-востоке Украины.

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