Об этом, как пишет Politeka.net, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай
Трагедия произошла в старых районах города. По словам Гайдая, когда полицейские первыми приехали на помощь, они обнаружили тела двух мужчин и женщины без признаков жизни. Еще одна женщина была тяжело ранена. Ей предоставили первую помощь и госпитализировали, однако она скончалась на операционном столе.
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«Россияне бросили все силы, чтобы захватить Северодонецк или же осадить подконтрольную Украине территорию Луганской области. Боев непосредственно в городе нет, иногда столкновения идут в окрестностях в селах-сателлитах. Город полностью подконтролен украинским властям», - сообщил Гайдай, добавив, что украинские бойцы мотивированы.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что окружение Лисичанска и Северодонецка - главная цель оккупантов на востоке Украины
"Противник сосредоточен на проведении наступательной операции с целью окружения городов Лисичанск и Северодонецк с последующим выходом на административную границу Луганской области. На Лиманском направлении не исключается форсирование противником реки Северский Донец на участке Дроновка – Белогоровка", - говорится в новой сводке ВСУ.
Тем временем в Институте изучения войны констатировали, что российские оккупанты добились незначительных успехов возле Северодонецка, но вряд ли смогут быстро захватить Бахмут.
В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что взятие Северодонецка – это будет второй крупный успех российских войск после Мариуполя, который конечно же скажется на подъеме их морали. Очень поможет российскому руководству во внутреннепророссийской риторике, а для нас немного просядет моральная составляющая войск и населения.
В британской же разведке подчеркнули, что захват россией Северодонецкого кармана приведет к оккупации всей Луганской области. Хотя пока Северодонецк — главная цель рф, эта операция является лишь частью российской кампании по захвату Донбасса.