Интервью с россиянкой появилось в специальном выпуске Ютуб-проекта «Скажи Гордеевой».
Женщина утверждает, что ее сын служил на крейсере «Москва», который ранее был уничтожен в Черном море в результате прицельного удара. В россии с самого начала старались замалчивать обстоятельства потопления крейсера, а также ничего не сообщают семьям о судьбе нескольких сотен военных, которые находились на нем.
Как рассказала мать одного из солдат, сейчас другие женщины, оказавшиеся в такой же ситуации, молчат из-за того, что им предлагают за это деньги.
«В чатах, в которых я состою, в том числе, Таманской дивизии, одна из мам сказала, что "Путин оценил жизнь моего сына в 5 миллионов. Зачем мне дальше двигаться, разглагольствовать, если я получу эти деньги?". Я говорю: а другие дети? А сироты? Там сколько сирот погибло 20-летних?», - поразилась женщина.
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По ее словам, за 5 миллионов людей другая мать действительно оказалась готова простить путину смерть своего сына. Она также заявила, что не хочет помогать другим матерям, оказавшимся в такой же ситуации.
Напомним, боевики "ЛНР" сетуют на нюансы российской мобилизации.
Как сообщала Politeka, эксперт спрогнозировал, когда ВСУ сможет перейти в контрнаступление и вытеснить врага.
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