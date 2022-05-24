Мать одного из российских солдат, погибших на крейсере «Москва», рассказала о том, за сколько другие женщины согласились «забыть» о судьбе своих сыновей.

Интервью с россиянкой появилось в специальном выпуске Ютуб-проекта «Скажи Гордеевой».

Женщина утверждает, что ее сын служил на крейсере «Москва», который ранее был уничтожен в Черном море в результате прицельного удара. В россии с самого начала старались замалчивать обстоятельства потопления крейсера, а также ничего не сообщают семьям о судьбе нескольких сотен военных, которые находились на нем.

Как рассказала мать одного из солдат, сейчас другие женщины, оказавшиеся в такой же ситуации, молчат из-за того, что им предлагают за это деньги.

«В чатах, в которых я состою, в том числе, Таманской дивизии, одна из мам сказала, что "Путин оценил жизнь моего сына в 5 миллионов. Зачем мне дальше двигаться, разглагольствовать, если я получу эти деньги?". Я говорю: а другие дети? А сироты? Там сколько сирот погибло 20-летних?», - поразилась женщина.

По ее словам, за 5 миллионов людей другая мать действительно оказалась готова простить путину смерть своего сына. Она также заявила, что не хочет помогать другим матерям, оказавшимся в такой же ситуации.

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