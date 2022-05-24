В Москве 24 мая подтвердили приговор Алексею Навальному, осужденному на девять лет колонии строгого режима.

«Медуза» публикует пересказ послесудебного выступления оппозиционера, где он высказался о войне в Украине.

"За последние годы никто не убил больше русских, чем Путин. Вам не нравится, когда я говорю про войну? Я буду использовать войну как метафору для ваших судов — она тоже построена на вранье. По телевизору в каждом репортаже говорили, что не введут войска в Украину. Смешно, когда говорят про НАТО, потому что когда Россия открывала базу НАТО в Ульяновске, все были довольны. Наглое вранье в каждом слове, игнорирование сказанного вчера.

В работе судьи есть плюсы: большая зарплата, квартира, неприкосновенность. Но есть минус: придется слушать меня. Все эти ваши процессы бессмысленны. Чего вы хотите добиться? Остановить прогресс России? Вы можете сломать много судеб, но вы потерпите историческое поражение и здесь, и в этой тупой войне, которую начали. В ней нет ни цели, ни смысла. Живет человек в Харькове — к примеру, судья. В один прекрасный день 24 февраля его называют нацистом, а ракета убивает его ребенка. И он не знает, как жить дальше.

В вашем лице я вижу только эту «РФ», путиных, христенок, голиковых. Как без вас было бы хорошо! Надо, чтобы все оставили всех в покое: чтобы мы отцепились от Украины и чтобы судьи отцепились от обычных граждан. Самая лучшая цитата про вас: «Нынче ваше время и власть тьмы». Вас это даже не задевает, а воодушевляет: «Мы крутые, мы власть тьмы». Но ваше время пройдет. Вы будете гореть в аду и подкидывать дрова будут ваши деды, которые не хотели, чтобы вы устраивали новые войны в XXI веке. У меня все", - сказал Навальный.

Напомним, боевики "ЛНР" сетуют на нюансы российской мобилизации.

Как сообщала Politeka, эксперт спрогнозировал, когда ВСУ сможет перейти в контрнаступление и вытеснить врага.

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