Российские захватчики принудительно забирают на войну почти всех мужчин из ДНР, об этом рассказал очередной плененный оккупант. Об этом информирует СБУ, представив специальную запись с обращением на странице в Фейсбук.
По словам захватчика, которого «мобилизовали» во временно оккупированной Донецкой области, теперь "Женская народная республика" вместо "ДНР" из-за нехватки мужчин, так ее называют.
«Нам не до политики, мы рабочие люди, работали… А нас призвали практически 100% мужского населения! Знаете, как сейчас «ДНР» обзывают? «ЖНР»! Там мужчин практически не осталось», – рассказывает плененный мужчина.
Он рассказывает, что в армии оккупантов из рф не был, не был их частью осознанно:
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«Нас бросили в Стеблянке без связи, без ничего. Командование у нас, я бы не сказал, что было очень корректное. Именно командир батальона практически постоянно был в нетрезвом состоянии», – говорит задержанный. Он добавил, что командиры стреляли ДНРовцам под ноги, если им что-то не нравилось.
В последние дни россия переместила 50-летние танки Т-62, которые были глубоко законсервированы, в зону ответственности Южной группировки войск рф. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сводке.
Напомним, что армия рф укрепляется, в разведке назвали новые сроки завершения войны.
Как сообщала Politeka, Украину предупредили об ограничениях использования американского оружия.
Также Politeka писала, что оккупанты провели неудачные операции на двух направлениях.