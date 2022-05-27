Российские захватчики принудительно забирают на войну почти всех мужчин из ДНР, об этом рассказал очередной плененный оккупант. Об этом информирует СБУ, представив специальную запись с обращением на странице в Фейсбук.

По словам захватчика, которого «мобилизовали» во временно оккупированной Донецкой области, теперь "Женская народная республика" вместо "ДНР" из-за нехватки мужчин, так ее называют.

«Нам не до политики, мы рабочие люди, работали… А нас призвали практически 100% мужского населения! Знаете, как сейчас «ДНР» обзывают? «ЖНР»! Там мужчин практически не осталось», – рассказывает плененный мужчина.

Он рассказывает, что в армии оккупантов из рф не был, не был их частью осознанно:

«Нас бросили в Стеблянке без связи, без ничего. Командование у нас, я бы не сказал, что было очень корректное. Именно командир батальона практически постоянно был в нетрезвом состоянии», – говорит задержанный. Он добавил, что командиры стреляли ДНРовцам под ноги, если им что-то не нравилось.