Украинский истребитель сбил российский Су-35 в Херсоне, который усиленно пиарили пропагандисты в рф в последнее время. Информация о ликвидации ценной техники захватчиков появилась в сети, об этом сегодня проинформировали Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

«Сегодня около 14:00 украинский истребитель МиГ-29 в небе Херсона сбил российский истребитель Су-35, который охотился за самолетами украинской штурмовой авиации», - сообщили Воздушные Силы ВСУ. Стоимость такого истребителя - 105 млн долларов.

Напомним: По состоянию на утро 27 мая, по подсчетам Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили 206 вражеских самолетов, 170 вертолетов и 503 беспилотника армии РФ.