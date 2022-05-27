Украинский истребитель сбил российский Су-35 в Херсоне, который усиленно пиарили пропагандисты в рф в последнее время. Информация о ликвидации ценной техники захватчиков появилась в сети, об этом сегодня проинформировали Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

«Сегодня около 14:00 украинский истребитель МиГ-29 в небе Херсона сбил российский истребитель Су-35, который охотился за самолетами украинской штурмовой авиации», - сообщили Воздушные Силы ВСУ. Стоимость такого истребителя - 105 млн долларов.

Напомним: По состоянию на утро 27 мая, по подсчетам Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили 206 вражеских самолетов, 170 вертолетов и 503 беспилотника армии РФ.

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Также мы писали, в эти дни маленькие и юные украинцы должны были бы стоять на торжественных линейках и под звуки последнего звонка мечтать о летних путешествиях, встречах с друзьями и приключениях.

Но вместо этого миллионы украинских детей были вынуждены покинуть свои дома, а возле их школ теперь звучит не последний звонок, а канонада вражеских пушек. То, во что превратил "русский мир" школы на Луганщине показал председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Напомним, что армия рф укрепляется, в разведке назвали новые сроки завершения войны.

Как сообщала Politeka, Украину предупредили об ограничениях использования американского оружия.

Также Politeka писала, что оккупанты провели неудачные операции на двух направлениях.