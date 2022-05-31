Своим мнением на эту тему поделился в новом эфире с Марком Фейгиным советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он рассказал, что сейчас украинским защитникам явно не хватает тяжелого вооружения. Причем договоренности о его поставках ранее уже были достигнуты. Так, нижняя палата Бундестага проголосовала о предоставлении Украине 88 танков Leopard, 50 зенитных самоходных установок Gepard, «некоторого количества» Panzerhaubitze 2000 и 100 БМП Marder. Но ничего из этого Украина так и не получила.

А теперь и вовсе появилась информация о том, что Берлин планирует поставить 100 старых БМП Marder не Украине, а Греции.

«А Афины передадут БМП советского образца. Хотя эти Marder предназначались сначала нам», - рассказал Арестович.

Советник главы ОП не сдержал своего недовольства такой «переменчивостью» Германии и ее канцлера Олафа Шольца.

«Можно на мат перейти?...Господин Шольц, вы удивительный придурок», - заявил Арестович.

В свою очередь, Фейгин заметил, что предыдущий канцлер ФРГ – Ангела Меркель – под конец своего срока тоже демонстрировала похожие подозрительные тенденции в своей политике, которые выглядели довольно неоднозначно.

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