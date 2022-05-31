Сообщения о смерти владимира путина пошатнули его позицию в глазах других политиков.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов. На днях сразу несколько британских таблоидов опубликовали статьи, в которых говорилось о том, что президент рф владимира путин либо уже мертв, либо умрет в ближайшее время. При этом Daily Star со ссылкой на источники в британской разведке сообщал о том, что в Кремле заменили диктатора двойником и планируют скрывать его смерть.

Жданов отметил, что это явно был вброс провокационной информации, но сделали его намеренно. Эксперт считает, что такие медийные атаки способны помочь в подрыве легитимности российского президента.

«Вброс информации о якобы смерти Путина - это очень сильный ход. Сегодня любой политик в мире, разговаривая с путиным или пытаясь с ним поговорить, должен осознать и задать себе вопрос, а это настоящий путин или нет. Вот так они подрывают легитимность самого путина», - считает Жданов.

Он также отметил, что теперь российской верхушке придется бросить силы еще и на борьбу на этом информационном фронте, пытаясь доказать миру, что путин жив и полон сил.

«Сегодня в РФ, помимо продвижения своих лоббистских интересов в мире, придется заниматься еще и вопросами легитимизации самого путина», - рассказал эксперт.

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