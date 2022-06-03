Российский журналист Александр Невзоров прокомментировал получение украинского гражданства.
Об этом высказался у себя в Телеграм-канале.
"Про украинское гражданство. Без лишних слов. Все предельно просто. Что такое война в Украине? (Если смыть с события политическую и национальную риторику). Это преступление.
Есть преступник и есть жертва преступления. Есть убийца и есть тот, кого он убивает, или пытается убить.
Преступник - Россия. Жертва - Украина. Это невозможно оспорить или опровергнуть. Это факт. Ну, а дальше каждый делает свой выбор: помогать преступнику или спасать его жертву.
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Если бы каждый из 140 миллионов россиян заслонил бы собой поставленную к стенке Украину, то не было бы ни Бучи, ни Мариуполя, не было бы сотни тысяч трупов и тех миллионов смертей, в которые ещё обойдётся затея спятившего диктатора.
Да, встать рядом с тем, кого расстреливают, не всегда комфортно. Вероятно, проще встать в шеренгу расстрельщиков. Каждый сам делает свой выбор. Важно понимать, что третьего варианта не существует.
Я встаю на сторону жертвы. И я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место", - заявил Александр Невзоров.
Ранее Невзоров метко сравнил рф с пришельцами: "Ненавидят этот мир и не расположены его беречь".
Кроме того, Невзоров высмеял военные планы путина.
Также Невзоров предложил путину встретиться с защитником Мариуполя: "Других выходов просто нет".