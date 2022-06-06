Странное поведение президента страны-агрессора рф владимира путина на встрече с пропагандистским журналистом " России-1" стало предметом обсуждения. Во время этой встречи он тяжело вздыхал и хватался за стол.

На это обратил внимание журналист Александр Крамаренко.

Журналист указал на то, что во время разговора у путина тряслись руки. Более того, чтобы унять тремор президент рф постоянно хватался за стол и ручки кресла. Также можно заметить, что во время интервью российский диктатор постоянно покашливает.

Комментаторы под видео отметили, что возможно путину действительно недолго осталось и указали на то, что у него еще и ноги дергались: "Круто, тремор. Нервы уже не контролирует", "У него еще и ножки дрыгаются", "Умирает старый, недолго ему осталось", "Этот сломается, нового двойника выпустят".

Примечательно, что на странное положение рук путина обращают внимание не впервые. Так, на встрече с министром обороны рф сергеем шойгу российский президент время от времени хватался за стол и мусолил столешницу.

Напомним, что у путина закатили истерику из-за новых санкций против детей чиновников.

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