Странное поведение президента страны-агрессора рф владимира путина на встрече с пропагандистским журналистом " России-1" стало предметом обсуждения. Во время этой встречи он тяжело вздыхал и хватался за стол.
На это обратил внимание журналист Александр Крамаренко.
Журналист указал на то, что во время разговора у путина тряслись руки. Более того, чтобы унять тремор президент рф постоянно хватался за стол и ручки кресла. Также можно заметить, что во время интервью российский диктатор постоянно покашливает.
Комментаторы под видео отметили, что возможно путину действительно недолго осталось и указали на то, что у него еще и ноги дергались: "Круто, тремор. Нервы уже не контролирует", "У него еще и ножки дрыгаются", "Умирает старый, недолго ему осталось", "Этот сломается, нового двойника выпустят".
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
Кароль в силуэтном платье вынудила поклонников обомлеть на концерте: "Ищи меня"
Украинки стали жертвами трагедии на железной дороге в Германии: детали и кадры ЧП
Готовится почва для нового вторжения рф после капитуляции в Украине: две страны под угрозой
"Хочется плакать": экс-жена Потапа Горовая не удержалась и высказалась о творчестве Дорофеевой
Примечательно, что на странное положение рук путина обращают внимание не впервые. Так, на встрече с министром обороны рф сергеем шойгу российский президент время от времени хватался за стол и мусолил столешницу.
Напомним, что у путина закатили истерику из-за новых санкций против детей чиновников.
Как Politeka сообщала, Фейгин рассказал о том, что будет происходить в Кремле, когда Путина не станет.
Также Politeka писала, Лех Валенса рассказал, как надо вести переговоры с путиным.