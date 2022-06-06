Есть все основания для того, чтобы полностью запретить пророссийски политические партии в Украине.

Об этом заявил председатель Комитета избирателей Алексей Кошель.

"Мы приняли достаточно умеренные законодательные шаги по запрету ОПЗЖ и других пророссийских партий. Я считаю, что это должно было быть решение на уровне законодательного органа. По образцу Германии, запретили нацистскую партию в 1945-м году.

Или же это должен быть формат трибуналов - в частности, это имеет народный трибунал с осуждением. Это бы было чрезвычайно важно. Поэтому сейчас есть умеренный вариант - который лишь частично расширяет возможности Министерства юстиции более оперативно подавать в суд и более оперативно рассматривать судебные решения.

Я убежден, что решения должны быть не частичные, а должны быть полноценными.

Например, есть все основания для того, чтобы запретить ОПЗЖ и Партию Шария. Потому что есть большое количество коллаборантов. По моим подсчетам-более 100 депутатов местных советов, активистов, местных глав от ОПЗЖ перешли на сторону оккупанта. Это чрезвычайное большое количество", - говорит Алексей Кошель.

Отметим, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о приостановлении деятельности пророссийских партий во время войны.

Министерству юстиции Украины президент Владимир Зеленский поручил запретить деятельность этих политических партий.

Также Верховная Рада приняла закон 7172-1, который запрещает деятельность пророссийских партий в Украине.

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